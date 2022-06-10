Завершилися два поєдинки поточного розіграшу Ліги націй.
Фото: lff.lv
10 червня 2022, 20:56
У рамках поєдинку Ліги націй дивізіону C у очному протистоянні зійшлися між собою збірні Азербайджану та Словаччини.
Здавалося, що матч завершиться у нульову нічию, однак у заключному відрізку зустрічі єдиний гол Вайсса приніс до активу словаків три набрані очки.
Азербайджан — Словаччина 0:1
Голи: Вайсс, 81
У паралельній зустрічі, у рамках дивізіону D, збірна Молдови приймала на своєму полі Латвію.
Команди продемонстрували результативний футбол, а переможцями з гольової перестрілки вийшли гості.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:4 на користь збірної Латвії завдяки дублям Гутковскіса та Ікауньєкса.
Молдова — Латвія 2:4
Голи: Ніколаєску, 5 (пен.), Моцпан, 64 - Гутковскіс, 19, 60, Ікауньєкс, 26, 75