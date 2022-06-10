Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1, у якому зіграють Австрія та Франція.

Збірні Австрії та Франції зіграють поміж собою в рамках третього туру Ліги націй УЄФА на стадіоні Ернст Гаппель у Відні.

Ральф Рангінк, після поразки від Данії (1:2), вирішив використати з перших Лайнера та Вебера на флангах захисту, тоді як у центрі оборону пару Алабі складе Траунер. Зайвальд та Забітцер доповнять півзахист, а Арнаутович та Вайман складуть пару форвардів.

Дідьє Дешам, на тлі нічиєї проти Хорватії (1:1), зволів побачити в стартовому складі Конате та Тео Ернандеса в лівий половині захисту, а Коман та Камара займуть протилежний бік півзахисту. На вістря атаки відправляться Бензема та Грізманн.

Австрія: Пенц — Лайнер, Траунер, Алаба, Вебер — Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забітцер — Вайман, Арнаутович.

Запасні: Лінднер, Фрайзль, Дансо, Віммер, Любічич, Грегорич, Калайджич, Тріммель, Вольф, Онісіво, Баумгартнер, Лазаро.



Франція: Льоріс — Павар, Саліба, Конате, Т. Ернандес — Коман, Камара, Тчуамені, Діабі — Грізманн, Бензема.

Запасні: Меньян, Ареола, Кімпембе, Кунде, Гендузі, Бен Єддер, Мбаппе, Нкунку, Рабіо, Клосс, Дінь, Л. Ернандес.



Гра Австрія — Франція почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.