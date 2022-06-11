Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу.

Збірна України у рамках третього туру групового етапу Ліги націй зіграє у польському Лодзі проти Вірменії.

Україна — Вірменія

Субота, 11 червня, о 16:00. Стадіон Міейські ЛКС, Лодзь. Головний арбітр зустрічі – Даніель Стефанські (Польща).

Збірна України вже трохи відійшла від поразки валлійцям у фіналі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Тепер команда Олександра Петракова спробує виграти групу Ліги націй, щоб підвищитися в ранзі до провідних команд Європи. Перший тур українці пропускали, а ось у другому воювали зі збірною Ірландії. Ротований склад збірної України мінімально здолав ірландців.

Тепер же команда Олександра Петракова має протистояння з суперником, який на папері здається слабшим, ніж Ірландія, проте недооцінювати вірмен не варто. У першому турі групового етапу Ліги націй вони грали проти Ірландії і здобули мінімальну перемогу. Після цього підопічні Хоакіна Капарроса зазнала поразки з рахунком 0:2 у виїзному поєдинку проти шотландської збірної.

Тим, хто далекий від ходу справ у збірній Вірменії, напевно, було б цікаво подивитися на гру Генріха Мхітаряна проти збірної України, але він ще у березні завершив кар'єру в національній команді. Подібна подія чекає і на легенду українського футболу. Андрій П'ятов оголосив, що матч проти Вірменії стане для нього останнім у футболці національної збірної. Зважаючи на це, цілком варто очікувати голкіпера Шахтаря у стартовому складі.

Щодо інших кадрових можливих рішень, то одразу треба розуміти, що Тарас Степаненко через травму залишив розташування збірної. Під питанням, у свою чергу, участь у грі Едуарада Соболя, але він уже розпочав тренування.

Статистика особистих зустрічей між цими командами налічує вісім поєдинків – у п'яти з них перемогу святкували гравці збірної України, ще у трьох зустрічах було зафіксовано нічийний результат.

Востаннє команди зустрічалися у кваліфікації до чемпіонату Європи-2004. Тоді збірна України здобула непросту перемогу з рахунком 4:3.

Орієнтовні склади:

Україна: Пятов — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Соболь — Сидорчук, Зінченко, Малиновський — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

Вірменія: Юрченко — Амбарцумян, Мкоян, Ароян, Мкртчян, Оганесян — Григорян, Сперцян, Байрамян — Барсегян, Бічахчян

Не зіграють: Бущан, Степаненко

Форма команд:

Історія особистих зустрічей:

Тренери кажуть:

Олександр Петраков, збірна України:

"Грати в Лодзі — це було моє побажання. Керівництво запитало, де я бажаю грати, в якому місті. Я запропонував Лодзь. Я знав, що тут працює та проживає багато українців, більше шести тисяч.

Спогади про спільне з Польщею Євро-2012 десять років тому? Я був на грі Україна — Швеція. Відчував гордість за країну, коли наші перемогли. Пам'ятаю цей матч.

Кадрова ситуація? Тарас Степаненко та Георгій Бущан вирушили додому. Едуард Соболь сьогодні розпочинає тренування після застуди, але захворів Олександр Сирота. Усі інші здорові. Зараз буде тренування, після нього побачимо, як хто виглядає".

Хоакін Капаррос, зібрна Вірменії:

"Ми все ще перебуваємо на шляху до своєї найкращої форми, але знаємо: аби завтра перемогти Україну, нам необхідно показати максимум своїх можливостей. Стосовно складу, то в нас є ще доба на підготовку, тож протягом цих 24 годин ми визначимо, хто з футболістів краще готовий до поєдинку.

Ми вже знаємо, що Україна добре грає не в рідній державі, адже бачили матчі проти Шотландії та Ірландії. Тож, гадаю, те, що зустріч відбудеться на нейтральному полі, аж ніяк не вплине на потужність нашого суперника. Який склад зіграє проти нас завтра? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня".