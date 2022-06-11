Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.
Австрія — Франція, getty images
11 червня 2022, 00:25
Збірна Франції в рамках поєдинку третього туру групового етапу Ліги націй завітала у гості до Австрії та зіграла внічию.
Вайманн відкрив рахунок у зустрічі ближче до кінця першої половини гри. Здавалося, що австрійці утримають переможний результат, але Мбаппе відновив паритет під завісу зустрічі.
Огляд матчу:
Австрія — Франція 1:1
Голи: Вайманн, 37 — Мбаппе, 83
Австрія: Пенц — Лайнер (Лазаро, 55), Траунер, Алаба (Дансо, 68), Вебер — Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забітцер — Вайманн (Грегорич, 64), Арнаутович (Онісіво, 63).
Франція: Льоріс — Павар, Саліба, Конате, Т. Ернандес — Тчуамені (Гендузі, 61), Камара — Діабі, Грізманн (Мбаппе, 62), Коман (Нкунку, 78) — Бензема.
Попередження: Лайнер, Зайвальд, Дансо, Забітцер