Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

Збірна Франції в рамках поєдинку третього туру групового етапу Ліги націй завітала у гості до Австрії та зіграла внічию.

Вайманн відкрив рахунок у зустрічі ближче до кінця першої половини гри. Здавалося, що австрійці утримають переможний результат, але Мбаппе відновив паритет під завісу зустрічі.

Огляд матчу:

Австрія — Франція 1:1

Голи: Вайманн, 37 — Мбаппе, 83



Австрія: Пенц — Лайнер (Лазаро, 55), Траунер, Алаба (Дансо, 68), Вебер — Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забітцер — Вайманн (Грегорич, 64), Арнаутович (Онісіво, 63).



Франція: Льоріс — Павар, Саліба, Конате, Т. Ернандес — Тчуамені (Гендузі, 61), Камара — Діабі, Грізманн (Мбаппе, 62), Коман (Нкунку, 78) — Бензема.



Попередження: Лайнер, Зайвальд, Дансо, Забітцер