Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

Після потужного стартового ривку з двох поспіль перемог, збірна Данії воліла здобути ще й третій успіх у домашньому протистоянні проти Хорватії. Однак "картаті" виявилися проти подібного сценарію, тож за рахунок пізнього голу Маріо Пашалича здобули повноцінні три очки вперше за третій в історії розіграш Ліги націй УЄФА.

Огляд матчу:

Данія — Хорватія 0:1

Гол: Пашаліч, 69

Данія: Шмайхель — Васс (Крістенсен, 61), Крістенсен, Андерсен, Меле — Ділейні, Еріксен, Хейб'єрг — Дамсгор (Брейтуейт, 62), Корнеліус (Вінд, 61), Ольсен (Поульсен, 83).

Хорватія: Лівакович – Врсалько (Станішич, 46), Ерліч, Шутало, Юранович – Брозович, Пашаліч, Якич (Ковачич, 46) – Іванушець (Модрич, 46), Крамарич (Будимир, 77), Оршич (Влашич, 58).

Попередження: Корнеліус, Андерсен — Станішич, Будімір.