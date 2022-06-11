Лига наций

Керманич відреагував на чергову порцію критики в свій бік.

Виступи збірної Англії в поточному розіграші Ліги націй УЄФА відверто не вражають. Команда "трьох левів" не виграла в жодній зі стартових двох ігор проти Угорщини (0:1) та Німеччини (1:1), що в часовому вимірі створило прикру послідовність разом із поразкою в Finalissima-2022 від Аргентини (0:3).

Саме через це в країні все частіше почали лунати заклики до звільнення зі своєї посади головного тренера команди — Гарета Саутгейта.

Однак керманич не боїться подібних викликів, про що розповів у своєму останньому інтерв’ю.

"Поки ви візьмете на себе відповідальність за керування командою, у вас буде інший погляд на її гру. Я розумію, що всі хочуть бачити Гріліша, Стерлінга та Саку на футбольному полі, але треба зберігати баланс у команді. Це й є футболом найвищого ґатунку.

Думаю, що наша тактика під час виходів до півфіналу чемпіонату світу та фіналу чемпіонату Європи була достатньо успішною. Можливо, коли ми дослухалися до всіх порад, то й не потрапляли в підсумку в настільки пізні стадії турнірів.

Я повинен керувати так, як сам вважаю за потрібне. Не буду відмовлятися від своєї стратегії, бо вважаю, що ще можу зробити добру справу для команди. Та й уже ми з моїми помічниками зробили багато для збірної.

Я завжди казав, що не буду головним тренером збірної Англії вічно. У неї будуть і інші керманичі після мене. Але ключовими завжди залишатимуться гравці на полі. Я все ще відчуваю позитивні відгуки з їхнього боку відносно того, що ми робимо. Я вже раніше казав, що не залишатимуся на чолі збірної Англії, якщо не буду потрібен.

Коли я подорожую країною, багато хто плескає мене по спині з закликами про підбадьорення. Утім, лунає й критика. У цьому теж треба вміти знаходити баланс. Але якщо це відбувалося з усіма моїми попередниками без виключень, то чому в мене мало б бути інакше?", — заявив англійський фахівець.

Наступний матч у Лізі націй УЄФА Англія зіграє вдома проти Італії 11 червня, о 21:45 за київським часом.