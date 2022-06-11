Лига наций

Стало відомо, у яких комплектах зіграють команди у поєдинку Ліги націй.

У другому матчі Ліги націй дивізіону B на національну збірну України чекає зустріч із Вірменією.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, підопічні Олександра Петракова вийдуть на поєдинок проти вірменської команди у синьому комплексі форми.

Номінальні гості, у свою чергу, зіграють у білій формі.

Нагадаємо, що матч Україна – Вірменія відбудеться завтра, 11 червня, о 16:00. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, а також на ТК Футбол 1 та Індиго TV.