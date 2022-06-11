Лига наций

Український захисник висловився про наступний матч Ліги націй.

У другому матчі Ліги націй дивізіону B на національну збірну України чекає зустріч із Вірменією.

Центральний захисник Валерій Бондар поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Ірландія – дуже хороша команда. Перші 15-20 хвилин вони дуже сильно нас пресингували, був хороший тиск. У перші хвилини головним було надійно зіграти в обороні, що ми і зробили. Думаю, нам вдалося виконати установку тренера, якщо ми здобули результат, який дав нам три очки.

Позиція, на якій я грав, дуже звична для мене. Якщо граємо у чотири або п'ять захисників – дуже добре для мене. Потім відчув впевненість, від цього і пішла така гра.

Я впевнений в команді, тренер теж. Нехай усі вболівальники будуть впевненими в нас, тому що ми будемо показувати 200% зі 100", — сказав Бондар в коментарі УАФ.

Нагадаємо, що матч Україна – Вірменія відбудеться завтра, 11 червня, о 16:00. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, а також на ТК Футбол 1 та Індиго TV.