Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Збірна Англії у рамках поєдинку третього туру Ліги націй УЄФА прийме на своєму полі збірну Італії.

Англія — Італія

Субота, 11 червня, 21.45. Стадіон Молінью, Вулвергемптон. Головний арбітр зустрічі — Шимон Марчиняк (Польща).

Одна перемога в чотирьох стартових матчах на двох — ось такий доробок наразі мають фіналісти минулорічного чемпіонату Європи-2020, що ще раз підкреслює для нас ставлення національних команд до такого турніру, як Ліга націй. У групі, де сам жереб велів грати у відкритий футбол, топ-збірні світу воліють просто догравати час до повноцінної відпустки, тоді як та сама Угорщина в квартеті A3 стає ледь не найголовнішим хедлайнером усього групового етапу.

Збірну Англії на цьому тлі критикують нещадно, бо команда Гарета Саутгейта, на відміну від тієї ж Італії, досі не спромоглася перемогти в цьому розіграші турніру. "Скуадра Адзурра" тим часом змогла здолати "чарівних мадярів", тож похапцем забралася на вершину групи, де ніхто вже не прагне грати у видовищний футбол. Однак у "трьох левів" повинна бути жага помсти за програний домашній фінал чемпіонату Європи, тож спортивна гордість має все ж таки взяти гору.

Італія не поїде на чемпіонат світу цією зимою, тому Роберто Манчіні наразі вже почав будувати команду ледь не на три майбутні відбіркові цикли. Можливостей проявити себе буде багацько в багатьох виконавців, проте зустрічей для цього через невдалу кваліфікацію до катарського мундіалю вже буде помітно менше. На стабільність від цього складу Італії очікувати не варто, проте вона ще не програвала в цій Лізі націй, як би при цьому не виглядав критичним її стан.

Статистика особистих зустрічей говорить на користь збірної Італії — 10 перемог, 10 нічийних результатів та 8 тріумфів Англії. Забиті м'ячі: 34 – 32.

Орієнтовні склади:

Англія: Пікфорд — Джеймс, Стоунз, Гуехі, Тріпп’єр — Ворд-Прауз, Беллінгем — Бовен, Маунт, Гріліш — Кейн.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Манчіні, Спінаццола — Локателлі, Тоналі, Барелла — Гнонто, Скамакка, Распадорі.

Тренери говорять:

Гарет Саутгейт, збірна Англії:

"Ми не маємо жодного гравця, якого ми б не могли використати в грі проти Італії. Але ми повинні думати про те, що саме ми хочемо побачити на полі, а також про свіжість команди.

Я вважаю, що прийдешня гра буде дуже доречною для деяких наших виконавців. Це гра найвищого рівня, і я думаю, що це хороший знак довіряти гравцям. Ми готові відіграти 90 хвилин проти будь-якої команди хоч завтра, проте як ми будемо це робити — це вже інша справа".

Роберто Манчіні, збірна Італії:

"Ми б воліли провести цю гру за присутності вболівальників. Футбол без них — не футбол. Атмосфера, що буде створена на стадіоні, не підходить до подібної афіші матчу.

Я не знаю, чи доцільно покарали Англію, чи ні, бо не пам’ятаю того, що було на Вемблі після фінального свистку.

Я не думаю, що буде йтися про помсту. Можливо, колись у майбутньому, але не зараз. Це матч в іншому турнірі, Лізі націй. Для Гарета Саутгейта важливо спробувати щось перед поїздкою на чемпіонат світу, тому, Англія, можливо, зробить багато змін у своєму складі".