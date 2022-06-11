Лига наций

Фінальний відрізок дуелі особливо гарно вдався команді Олександра Петракова.

Збірна України, на тлі невдалої спроби пробитися до фінального раунду чемпіонату світу-2022, продовжує свою мандрівку теренами Ліги націй УЄФА. Разом із тим, оскільки проти нашої країни досі триває черговий виток агресії, команді Олександра Петракова доводиться їздити закордонними містами в пошуках прихистку для проведення власних домашніх матчів.

Гостинна Польща та її мальовниче місто Лодзь з розташованим у ньому Муніципальним стадіоном ЛКС ім. Владислава Круля прийняли в себе матч "синьо-жовтих" проти Вірменії в рамках третього туру групового етапу. Чому саме Лодзь? Тому що для головного тренера нашої команди, Олександра Петракова, ця арена була дуже особливою. Саме тут у 2019 році він привів нашу молодіжну збірну серед юнаків до 20 років до перемоги на чемпіонаті світу. Вихідців з тієї групи юнаків у стартовому складі на звітний матч було аж нікого.

Занадто ранній, як для літньої пори року, початок матчу — напевно, це був саме той фактор, що гнітив найбільше. У Польщі зараз геть не прохолодніше, аніж у тому самому Києві, тож гравці на полі більше плавилися під пекельним сонцем, аніж займалися потрібними справами. А нам за цим ще потрібно було споглядати під дратівливий акомпанемент дудок на трибунах, що в цивілізованому вболівальницькому середовищі вже давно сприймається як моветон.

Моментів у першій половині гри було вкрай мало, бо й суперники показували непогану компактність на всіх ділянках поля, і "синьо-жовті" недостатньо намагалися їм створити проблем. Момент Яремчука, який мав місце ще на сьомій хвилині матчу, був поодиноким випадком, коли вірмени провалилися в позиційному захисті, чим одразу скористалися Зінченко та Мудрик, але партнер у лінії нападу голкіпера пробити не зміг.

А ще гості аж занадто багато намагалися зіграти в грубий футбол проти наших виконавців, що дратувало ледь не більше, аніж постійний гул із трибун. Пробували ми також зламати чужий захист за допомоги дальніх пострілів, однак спроби Циганкова та Маліновського виявилися невдалими, а потім уже й час першої половини якось непомітно збіг. Важка гра від підопічних Петракова. Бодай Пятова в першій половині його останнього матчу за збірну не чіпали, і то добре.

Але вже одразу поперерві досвідчений голкіпер своїм сейвом після спроби Оганесяна завершити власне просування лівим флангом штрафного передачею на порожні ворота для партнера фактично надломив психологічний стан супротивників. Після цього розпочалася справжня епопея в протистоянні Руслана Маліновського та голкіпера суперників, у якій наш півзахисник повною мірою користався своєю надпотужною артилерією.

Зрештою, на 61-й хвилині, після прострілу Караваєва з правого флангу, у півколі перед штрафним у представника Аталанти було настільки багато часу для роздумів щодо прицільного удару, що Юрченко був вимушений капітулювати перед пострілом у правий нижній кут. Петраков одразу додав швидкості нашій грі своєчасними замінами, тому наступний гол не змусив на себе довго чекати. Його автором став власне Олександр Караваєв, коли з правого флангу штрафного самотужки завершив відскок від свого ж прострілу на Мудрика, на шляху якого за мить до цього став захисник.

Вірменія отримала два потужних ураження, а оскільки до цього майже повсякчас займалась виключно грою в захисті, то на повноцінну відповідь її вже не вистачило. Тільки-но гості трохи розкрилися для проведення атак у відповідь, як миттєво закидання Забарного з власної половини до лівого флангу штрафного на адресу Миколенка, за непосильної допомоги захисника Жорді Монроя та голкіпера, перетворилася на зовні дотепний гол. Блискавична перемога.

У наступному турі Україна гратиме проти Ірландії в тому ж таки Лодзі, а Вірменія в Еревані прийматиме Шотландію.— Вірменія 3:0Маліновський, 61, Караваєв, 76, Миколенко, 85.Пятов — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Зубков, 78) — Маліновський, Сидорчук (Ігнатенко, 84), Шапаренко (Піхальонок, 71) — Циганков, Яремчук (Довбик, 70), Мудрик (Миколенко, 78).Юрченко — Монрой, Восканян, Мкоян, Ст. Мкртчян — Оганесян, Удо, Дяшян (Малакян, 81), Барсегян (Арутюнян, 66) — Байрамян (Адамян, 55) — Бабаян (Бічахчян, 55).Попередження: Забарний, Зінченко, Матвієнко — Бабаян, Байрамян, Адамян, Восканян.