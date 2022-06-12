Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

Збірна Англії навіть із третьої спроби не спромоглася здобути перемогу в поточному розіграші Ліги націй УЄФА, за частково заповнених трибун стадіону Молінью не зумівши розпечатати ворота збірної Італії. Утім, не мав успіху в цьому плані й колектив Роберто Манчіні, тож ми побачили чергову нічию в так званій "групі смерті".

Огляд матчу:

Англія — Італія 0:0

Англія: Рамсдейл — Джеймс, Магвайр, Томорі (Гуехі, 87), Тріпп’єр — Ворд-Прауз, Маунт (Бовен, 65), Райс (Філліпс, 65) — Стерлінг (Сака, 79), Абрагам (Кейн, 65), Гріліш.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Гатті, Ачербі, Дімарко (Флоренці, 86) — Фраттезі, Локателлі (Еспозіто, 64), Тоналі — Пессіна (Крістанте, 87), Скамакка (Распадорі, 76), Пеллегріні (Ньонто, 64).

Попередження: Гріліш, Ворд-Прауз — Локателлі, Гатті, Тоналі.