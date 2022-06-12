Завершилася низка поєдинків чергового туру розіграшу Ліги націй.
Фото: twitter.com/SeFutbol
12 червня 2022, 23:53
Греція на своєму полі впоралася з Косово, Словенія та Сербія переможця не виявили, Іспанія без проблем розібралася з Чехією, а Мальта мінімально здолала Сан-Марино.
Іспанія – Чехія 2:0
Голи: Солер, 24, Сарабія, 74
Іспанія: Унаї Сімон, Карвахаль, Мартінес, Ерік Гарсія, Алонсо (Альба, 78), Коке (Бускетс, 79), Родрі, Солер (Гаві, 59), Ольмо, Мората (Ферран Торрес, 59), Асенсіо (Сарабія, 72).
Чехія: Мандоус, Цоуфал, Брабець, Ємелька, Зима, Зелени (Калвах, 79), Соучек, Садилек (Крал, 30), Пішок (Тецл, 79), Черни (Гложек, 59), Кухта (Юречка, 59).
Попередження: Карвахаль (78).
Словенія – Сербія 2:2
Голи: Гнізда-Черін, 48, Шешко, 53 – Живкович, 8, Митрович, 35.
Греція – Косово 2:0
Голи: Якумакіс, 71, Манталос, 90+3.
Мальта – Сан-Марино 1:0
Гол: Мускат, 50.