Лига наций

Завершилася низка поєдинків чергового туру розіграшу Ліги націй.

Греція на своєму полі впоралася з Косово, Словенія та Сербія переможця не виявили, Іспанія без проблем розібралася з Чехією, а Мальта мінімально здолала Сан-Марино.

Іспанія – Чехія 2:0

Голи: Солер, 24, Сарабія, 74

Іспанія: Унаї Сімон, Карвахаль, Мартінес, Ерік Гарсія, Алонсо (Альба, 78), Коке (Бускетс, 79), Родрі, Солер (Гаві, 59), Ольмо, Мората (Ферран Торрес, 59), Асенсіо (Сарабія, 72).

Чехія: Мандоус, Цоуфал, Брабець, Ємелька, Зима, Зелени (Калвах, 79), Соучек, Садилек (Крал, 30), Пішок (Тецл, 79), Черни (Гложек, 59), Кухта (Юречка, 59).

Попередження: Карвахаль (78).

Словенія – Сербія 2:2

Голи: Гнізда-Черін, 48, Шешко, 53 – Живкович, 8, Митрович, 35.

Греція – Косово 2:0

Голи: Якумакіс, 71, Манталос, 90+3.

Мальта – Сан-Марино 1:0

Гол: Мускат, 50.