Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

Аутсайдер та лідер групи A2 зустрічалися поміж собою в рамках четвертого туру Ліги націй УЄФА, і на тлі розгромної перемоги Португалії (4:0) кількома днями раніше, здавалось, що в цій парі все вирішено наперед. Однак у "Наті" знайшлися герої в особі голкіпера Омліна та нападника Сеферовича. Перший тягнув усе, що тільки міг, а другий забив на першій же хвилині, і в підсумку цей гол виявився переможним.

Огляд матчу

Швейцарія — Португалія 1:0

Гол: Сеферович, 1

Швейцарія: Омлін — Відмер (Штеффен, 46), Аканжі, Ельведі, Родрігес (Стергіу, 79) — Фройлер, Джака, Соу (Ебішер, 79) — Шакірі (Окафор, 21), Сеферович, Емболо (Цубер, 65).

Португалія: Патрісіу — Канселу, Пепе, Данілу, Мендеш — Фернандеш (Нунеш, 74), Невеш (Орта, 81), Отавіо (Гедеш, 46) — Леау (Жота, 62), А. Сілва, Вітінья (Б. Сілва, 63).

Попередження: Відмер — Данілу, Канселу