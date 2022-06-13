Лига наций

Суперники замість двох втрат у центрі оборони здійснили лише одне посилення.

Уже незабаром збірній України доведеться зіграти матч четвертого туру Ліги націй УЄФА проти Ірландії в польському місті Лодзь, у якому наші суперники намагатимуться взяти реванш за нещодавню поразку з рахунком 0:1.

У порівнянні з тією грою, Стівен Кенні точно не зможе розраховувати одразу на двох центральних захисників: Шейна Даффі та Джона Егана.

Представник Брайтона отримав дискваліфікацію за перебір жовтих карток, а гравець Шеффілд Юнайтед залишив розташування команди через сімейні обставини.

Їм на зміну тренерський штаб "зеленої армії" вирішив узяти лише одного виконавця — захисник Квін Парк Рейнджерс Джиммі Данн матиме змогу дебютувати в складі головної команди своєї країни.

24-річний виконавець є вихованцем академій Манчестер Юнайтед та Бернлі. У останньому із перерахованих клубів він за свою кар’єру зіграв лише в сімох матчах, забивши при цьому один гол.

У цьому сезоні на рахунку Данна 43 зустрічі в складі КПР, у яких він відзначився трьома голами та одним гольовим пасом.