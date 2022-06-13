Лига наций

Словаки знову поступилися казахам із мінімальним відставанням у рахунку.

У рамках четвертого туру Ліги націй дивізіону С національна збірна Казахстану приймала на Астана Арена команду Словаччини.

За підсумками цього протистояння казахам знову вдалося обіграти підопічних Самуеля Словака завдяки голам Вороговського та Астанова у першому таймі.

Після перерви Словаччині вдалося відіграти один м'яч завдяки зусиллям Беро, але після вилучення Дуди на 87 хвилині надії гостей навіть на нічийний результат випарувалися.

Казахстан — Словаччина 2:1

Голи: Вороговський, 18, Астанов, 39 — Беро, 51