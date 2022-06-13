Словаки знову поступилися казахам із мінімальним відставанням у рахунку.
Гравці збірної Казахстану, facebook.com/KFFkaz
13 червня 2022, 18:57
У рамках четвертого туру Ліги націй дивізіону С національна збірна Казахстану приймала на Астана Арена команду Словаччини.
За підсумками цього протистояння казахам знову вдалося обіграти підопічних Самуеля Словака завдяки голам Вороговського та Астанова у першому таймі.
Після перерви Словаччині вдалося відіграти один м'яч завдяки зусиллям Беро, але після вилучення Дуди на 87 хвилині надії гостей навіть на нічийний результат випарувалися.
Казахстан — Словаччина 2:1
Голи: Вороговський, 18, Астанов, 39 — Беро, 51