Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги націй збірна Німеччини прийме на своєму полі збірну Італії.

Німеччина — Італія

Вівторок, 14 червня, 21:45. Стадіон Боруссія Парк, Менхенгладбах. Головний арбітр зустрічі – Іштван Ковач (Румунія).

ГРУПА A3 1 Італія 3 1 2 0 3 2 1 5 2 Угорщина 3 1 1 1 3 3 0 4 3 Німеччина 3 0 3 0 3 3 0 3 4 Англія 3 0 2 1 1 2 -1 2

Збірна Німеччини підходить до поєдинку у відповідь на третьому рядку турнірної таблиці квартету з трьома набраними балами. На рахунку команди Хансі Фліка три нічийні результати. Цікаво, що всі свої матчі в поточному розіграші Ліги націй німецька команда завершила з рахунком 1:1.

Тренерський штаб німців намагається знайти ідеальне поєднання на полі та дати практику багатьом гравцям, а тому й у цьому матчі чекаємо на ротацію складу відносно гри зі збірною Угорщини.

Статистика особистих зустрічей в останніх п'яти іграх на боці збірної Німеччини. Німці виграли один матч, ще чотири зустрічі завершилися з нічийним рахунком, тому є підозри, що команда Хансі Фліка знову може зіграти з рахунком 1:1.

Збірна Італії, у свою чергу, після трьох турів групового етапу Ліги націй стала лідером свого квартету, набравши п'ять балів. Так, підопічні Роберто Манчіні здолали збірну Угорщини з рахунком 2:1, а також зіграли внічию проти Німеччини та Англії з рахунком 1:1 та 0:0 відповідно.

Для тренерського штабу Італії важливо, незважаючи на пошук нових гравців для команди, показувати результат, адже в країні ще не забули, що команда не змогла кваліфікуватись на найближчий чемпіонат світу.

Перший матч між цими командами у поточному розіграші Ліги націй був досить рівним. Збірна Італії змогла відкрити рахунок лише на сімдесятій хвилині, але німці відновили паритет майже відразу завдяки голу Кімміха.

Букмекери в цьому протистоянні віддають значну перевагу збірній Німеччини. Ми також вважаємо, що для німцім настав час досягти переможного результату і посилити інтригу в боротьбі за перше місце. Роберто Манчіні має дуже багато травмованих гравців, що також вплине на можливості команди.

Орієнтовні склади:

Німеччина: Нойєр — Хенріхс, Зюле, Рюдігер, Керер — Кімміх, Гюндоган — Хаверц, Мюллер, Сані — Адейємі

Італія: Доннарумма — Калабрія, Ачербі, Бастоні, Спінаццола — Барелла, Крістанте, Фраттезі — Політано, Распадорі, Пеллегріні

Не зіграють: Ройс, Шлоттербек — Бонуччі, Берарді, Кін, Дзакканьї, Дзаньоло, Пінамонті, Бірагі, Флоренці, Белотті

Форма команд:

Статистика зустрічей: