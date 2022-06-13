Лига наций

Хорватія вперше в історії обіграла Францію

Команда Златко Даліча взяла міні-реванш за поразку в фіналі чемпіонату світу-2018 та зробила собі нетривіальний подарунок на 110-річчя заснування футбольного союзу.

Франція — Хорватія, twitter.com/equipedefrance

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Франція — Хорватія 0:1

Гол: Модрич, 5 (пен.)



Франція: Меньян — Кунде (Павар, 46), Конате, Кімпембе, Дінь — Рабіо, Камара (Тчуамені, 46), Гендузі (Грізманн, 81), Нкунку (Коман, 73) — Бензема, Мбаппе.



Хорватія: Івушич — Станішич, Ерлич, Шутало, Юранович — Модрич, Брозович, Ковачич (Сучич, 90+1) — Пашалич (Маєр, 65), Будимир (Крамарич, 73), Брекало (Влашич, 73).



Попередження: Гендузі, Павар, Рабіо — Брозович