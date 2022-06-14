Лига наций

Команда Стіва Кларка зуміла скористатись чисельною більшістю та зрівнялась очками з Україною.

У рамках четвертого туру Ліги Б збірна Шотландії на виїзді розгромила Вірменію із рахунком 1:4.

Першими забили господарі. Бічахчан на шостій хвилині скористався пасом від Барсегяна та пробив Гордона — 1:0.

Але шотландці відігрались рівно через вісім хвилин. Автором голу став Армстронг. Перший тайм вже завершувався, як шотландці забили вдруге. І знову Армстронг переграв Юрченка. Відзначимо, що на 44 хвилині Арман Оганесян залишив Вірменію вдесятьох.

У другому таймі стало зрозуміло, що гості будуть домінувати, і вийшло саме так. За чотири хвилини, з 50 по 54, вони ще двічі вражали ворота Юрченко. Забивали МакГін та Адамс. На 90+1 Камо Оганесян став другим гравцем, якого вилучили з поля.

Завдяки цій перемозі Шотландія зрівнялась з Україною по набраним очкам (по 6). Команда Олександра Петракова зіграє з Ірландією сьогодні, 14 червня, о 21:45.

Вірменія — Шотландія 1:4

Голи: Бічахчан, 6 — Армстронг, 14, 45+1, МакГін, 50, Адамс, 54