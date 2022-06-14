Лига наций

Футболіст був змушений залишити поле.

У рамках четвертого туру Ліги націй збірна України у Лодзі приймає збірну Ірландії.

На 28 хвилині матчу стався неприємний епізод. Лідер півзахисту збірної України Руслан Маліновський отримав травму.

Футболіст не зміг продовжити матч і Олександр Петраков випустив замість нього Михайла Мудрика. Про ступінь тяжкості травми стане відомо пізніше.

Нагадаємо, шо матч Україна — Ірландія розпочався о 21:45 за київським часом. На доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна Ірландія.