Лига наций

Закінчились матчі у Лізі А.

У рамках четвертого туру Ліги націй у Лізі А закінчились чотири поєдинки.

Збірна Німеччини вдома здолала збірну Італії з рахунком 5:2.

На 10 хвилині господарі забили перший м'яч. Передача Раума на Кімміха виявилась результативною. Перед закінченням першого тайму німці забили вдруге. Ілкай Гюндоган взяв на себе обов'язок бити пенальті та переграв воротаря.

Другий тайм розпочався з голу Томаса Мюллера. Форвард показав у моменті свою майстерність та переграв Доннарумму. На 68 та на 69 Тімо Вернер оформив дубль. Дуже просто йому далися ті два голи.

Італійці все ж зуміли забити у цій грі. Вільфред Ньонто, який проводить свій четвертий матч, забив на відскоку. Другий гол на рахунку Бастоні.

Німеччина - Італія 5:2

Голи: Кімміх, 10, Гюндоган, 45+4, Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 — Ньонто, 78, Бастоні, 90+4

Німеччина: Нойєр, Клостерман , Рюдігер, Зюле (Та , 87), Раум, Гюндоган (Штах , 88), Хофманн (Гнабрі , 64), Кімміх, Мюллер (Мусіала , 75), Вернер (Нмеча, 75) , Сане.

Італія: ​​Доннарумма, Калабрія, Манчіні (Скамакка , 78), Бастоні, Спінаццола (Дімарко , 65), Крістанте , Барелла, Фраттезі (Капрарі, 46), Політано (Луїс Феліпе, 44 ), Распадорs (Cкальвіні, 46), Ньонто.

Попередження: Рюдігер (61), Сане (82).

Англія вдома зазнала нищівної поразки від Угорщини — 0:4.

Рахунок на 16 хвилині відкрив півзахисник угорців Ролланд Саллаї. Хавбек вдало зіграв у карному майданчику і ефектно відправив м'яч у ворота.

Другого м'яча довелося чекати достатньо довго. На 70 Саллаї зумів вдруге забити англійцям, створивши сенсаційний успіх своєї команди. Підтвердив це Нагі, який за 10 хвилин зробив рахунок 0:3. А крапку поставив Газдаг — 0:4.

Англія — Угорщина 0:4

Голи: Саллаї, 16, 70, Нагі, 80, Газдаг, 89

Англія: Рамсдейл, Уокер, Стоунз, Гехі, Джеймс, Філіпс, Галлахер (Маунт , 56), Беллінгем (Фоден , 68), Кейн, Боуен (Стерлінг , 46), Сака (Магуайр , 85)

Угорщина: Дібус, Фіола, Орбан, Ланг, Салаї, Надь, Шаллаї (Нагі, 78), Собослаї (Газдаг , 56), Шафер, Саллаї (Адам, 68), Стайлз (Надь , 56).

Попередження: Стоунз (37), Уокер (85).

Вилучення: Стоунз (82).

Нідерланди вдома зіграли проти збірної Уельсу (3:2).

Двічі за перші 23 хвилини забила команда господарів. Спочатку відзначився Ланг на 17, а через шість хвилин своє ім'я у протокол записав Гакпо. Уельс відповів миттєво. Молодий Джонсон переграв Сіллессена. У кінці матчу рахунок зрівняв Гарет Бейл, але Депай довів, що господарі були сильніші.

Нідерланди - Уельс 3:2

Голи: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 — Джонсон, 26, Бейл, 90

Нідерланди: Сіллессен, Хатебур (Думфріс, 46), Мартінс Інді, де Лігт, Тезе (де Врей, 46), Маласіа, Копмейнерс, де Йонг, Янссен (Депай, 73), Ланг (Бергвейн, 73 ) .

Уельс: Хеннессі, Девіс, Родон (Гантер, 67), Міфем, Вілсон, Сміт (Ремзі, 63), Ампаду, Томас, Джонсон, Бернс (Робертс , 46), Джеймс (Бейл , 70).

Попередження: Мартінс Інді (21), Копмейнерс (32), Міфем (75), Ампаду (80).

Бельгія у гостьовому матчі зуміла здолати Польщу із рахунком 0:1.

Єдиний переможний гол у матчі записав на свій рахунок нападник Батшуаї. Після навісу у штрафний майданчик, нападник вистрибнув вище всіх, та переграв Щесни.

Польща — Бельгія 0:1

Гол: Батшуаї, 16

Польща: Щесни, Глік, Ветеска (Гросіцкі, 84), Ківер, Залевскі (Франковскі, 58), Лінетті (Гуральскі, 84), Шиманьскі (Кліх, 70), Журковскі, Кеш, Зеліньскі (Швідерскі, 57), Левандовські.

Бельгія: Міньолє, Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Азар (Фоке, 62), Вітцель (Ванакен, 46), Тілеманс, Азар (Троссард, 67), Мертенс (де Кетеларе, 80), Батшуаї (Опенда, 67).

Попередження: Журковскі (47).