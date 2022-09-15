У списку — 23 футболісти.
ОЛІВ'Є ЖИРУ, GETTY IMAGES
15 вересня 2022, 18:30
Збірна Франції оголосила склад на майбутні матчі Ліги націй. До списку увійшли 23 футболісти:
Воротарі: Альфонс Ареоля (Вест Хем), Уго Льоріс (Тоттенгем), Майк Меньян (Мілан);
Захисники: Бенуа Бадіашіле (Монако), Жонатан Клос (Марсель), Тео Ернандес (Мілан), Жуль Кунде (Барселона), Ферлан Менді (Реал), Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (обидва – Баварія), Вільям Саліба (Арель) Варан (Манчестер Юнайтед);
Півзахисники: Едуардо Камавінга, Орельєн Чуамені (обидва – Реал), Юссуф Фофана (Монако), Маттео Гендузі (Марсель), Адрієн Рабйо (Ювентус);
Нападники: Усман Дембеле (Барселона), Олів'є Жиру (Мілан), Антуан Грізманн (Атлетіко), Рандаль Коло-Муані (Айнтрахт), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Крістофер Нкунку (Лейпциг).
Збірна Франції зіграє з Австрією 22 вересня, а з Данією – 25 вересня.