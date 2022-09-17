Ліга націй

Чинні чемпіони Європи залишились осторонь прийдешнього мундіаля.

Збірна Італії через невдачу під час кваліфікації до чемпіонату світу-2022 залишилась осторонь прийдешнього катарського мундіалю, тож останню міжнародну павзу перед початком міжнародного форуму буде заповнювати думками виключно про чергові матчі Ліги націй УЄФА.

Саме тому головний тренер чинних чемпіонів Європи Роберто Манчіні може дозволити собі проводити ротацію та залучати до табору "Скуадри Адзурри" геть нових футболістів.

Заявка збірної Італії:

Голкіпери: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Іван Проведель (Лаціо), Ґільєльмо Вікаріо (Емполі);

Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Джанлука Дімарко (усі — Інтер), Леонардо Бонуччі, Федеріко Гатті (обидва — Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Емерсон Палм’єрі (Вест Гем), Луїс Феліпе (Лаціо), Паскуале Мадзоккі (Салернітана), Рафаель Толой (Аталанта);

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Браян Крістанте, Пеллегріні (обидва — Рома), Жоржиньо (Челсі), Томмазо Побега, Сандро Тоналі (обидва — Мілан), Марко Верратті (ПСЖ);

Нападники: Маттео Канчельєрі (Верона), Вільфрід Ньонто (Лідс), Віченцо Гріфо (Фрайбург), Чіро Іммобіле (Лаціо), Маттео Політано, Джакомо Распадорі, Алессіо Дзербін (усі — Наполі), Джанулкка Скамакка (Вест Гем).

Зауважимо, що для Івана Проведеля, Ґільєльмо Вікаріо та Паскуале Мадзоккі цей виклик до лав національної збірної став дебютним у кар’єрі.

Нагадаємо, на збірну Італії очікують домашній матч проти Англії 23 вересня та гостьова гра проти Угорщини 26 вересня.

Команда Роберто Манчічі вже здобула п’ять очок, тому йде третьою в турнірній таблиці, тоді як Угорщина — перша з сімома балами, а Англія — остання з двома очками.