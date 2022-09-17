Ліга націй

Команду Олександра Петракова очікує непростий виїзд.

У середу, 21 вересня, збірна України у виїзному матчі зіграє проти шотландської збірної в рамках перенесеної зустрічі першого туру групового етапу Ліги націй. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Крім Шотландії, у групі збірної України виступають збірні Ірландії та Арменії, які українська команда вже обіграла раніше.

Де дивитись матч Шотландія — Україна?

Матч збірної України покажуть на телеканалі ICTV. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.

Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, то на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Матч Шотландія — Україна відбудеться у Шотландії на стадіоні Хемпден Парк у Глазго.