Ліга націй

Півзахисник збірної України прокоментував початок роботи команди на зборах.

Національна збірна України розпочала підготовчий цикл тренувань до ключових протистоянь у Лізі націй УЄФА.

Напередодні відбулось перше повноцінне заняття команди під керівництвом Олександра Петракова на полі стадіону польського клубу Полонія (Варшава).

Один із учасників процесу, півзахисник дніпровського Дніпра-1 Олександр Піхальнок, прокоментував настрій перед відповідальними зустрічами.

"На перемогах завжди приємно готуватися до матчів не тільки у збірній, а і у клубі. Так, у Дніпрі-1 у нас були поразки у єврокубках і нарешті ми виграли завдяки настрою на гру та командній роботі. Усі відпрацювали на 100%, завдяки чому і вдалося виграти той матч у Лізі конференцій.

Зараз уже переключилися на збірну. Готуємося на всі 100% до матчу зі Шотландією. Нам потрібна тільки перемога.

Часу обмаль, проте це — наша робота. Не все так складно, як може здатись на перший погляд. У клубах ігри через кожні три дні, так що ми звикли.

Емоції від Ліги націй УЄФА зашкалюють, чесно скажу. За збірну приємно грати. Буду віддаватися на всі 100%. Так, Шотландія та Вірменія будуть до нас готуватися як до лідерів групи, але вся боротьба ще попереду.

Я не знаю, чому говорять що Ліга націй — це непрестижно. Грати в кожному турнірі під егідою ФІФА/УЄФА — це велика честь.

Налаштуватися на Шотландію та Вірменію потрібно на всі 100% і віддати всі сили і подивимося, який буде результат. Будемо битися за нашу країну, за наших людей, за ЗСУ — дякуємо їм велике.

Звільнення територій додає нам наснаги, і ми будемо намагатися їм теж подарувати хороший настрій", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня, о 21:45 за київським часом.