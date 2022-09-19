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Півзахисник ПСЖ вибув через травму.

Півзахисник збірної Італії Марко Верратті пропустить найближчі матчі національної команди через ушкодження.

"Верратті не зможе грати. Він отримав забій і навіть не може ходити. Ми, напевно, викличемо Фраттезі, подивимося", — наводить слова Манчіні офіційний федерації футболу Італії.

Також головний тренер італійців зазначив, що невелике пошкодження у Сандро Тоналі та Лоренцо Пеллегріні.

Нагадаємо, що збірна Італії зіграє проти Англії 23 вересня, а через три дні після цього на італійців чекає протистояння з Угорщиною.