Футболіст поспілкувався зі ЗМІ перед грою.
Крейг Гордон, getty images
20 вересня 2022, 18:27
Воротар Хартс та збірної Шотландії Крейг Гордон прокоментував матч проти збірної України, який відбудеться напередодні.
"Минулі поєдинки за збірну всіх розчарували. Футболісти тоді приїхали неготовими. Дехто зіграв 50-60 ігор до цього, і неможливо продемонструвати найвищий рівень після такого важкого сезону.
У минулому сезоні декілька наших футболістів були самі не схожі на себе. Як би нам не бажалося, фізично неможливо було бути у тонусі.
Але, зауважу, що зараз ми у кращому положенні. Шотландія мріє про те, щоб вийти на чемпіонат Європи. Матч проти України — хороше протистояння. Ми постараємося перемогти Україну, і якщо зробимо це, то зможемо потрапити у плей-оф", — сказав Гордон у коментарі Daily Record.
Нагадаємо, що поєдинок між Шотландією та Україною пройде 21 вересня на Гемпден Парк у Глазго. Початок гри — о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цієї гри.