Ліга націй

Футболіст поспілкувався зі ЗМІ перед грою.

Воротар Хартс та збірної Шотландії Крейг Гордон прокоментував матч проти збірної України, який відбудеться напередодні.

"Минулі поєдинки за збірну всіх розчарували. Футболісти тоді приїхали неготовими. Дехто зіграв 50-60 ігор до цього, і неможливо продемонструвати найвищий рівень після такого важкого сезону.

У минулому сезоні декілька наших футболістів були самі не схожі на себе. Як би нам не бажалося, фізично неможливо було бути у тонусі.

Але, зауважу, що зараз ми у кращому положенні. Шотландія мріє про те, щоб вийти на чемпіонат Європи. Матч проти України — хороше протистояння. Ми постараємося перемогти Україну, і якщо зробимо це, то зможемо потрапити у плей-оф", — сказав Гордон у коментарі Daily Record.

Нагадаємо, що поєдинок між Шотландією та Україною пройде 21 вересня на Гемпден Парк у Глазго. Початок гри — о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цієї гри.