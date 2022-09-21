Ліга націй

Національна збірна втратила двох гравців.

Збірна України у рамках перенесеного поєдинку першого туру Ліги націй зіграє проти збірної Шотландії.

Олександр Петраков не зможе розраховувати на Віталія Миколенка та Віктора Коваленка у звітній грі. В обох футболістів пошкодження.

"У вечірній сесії взяли участь 22 гравці. Через мікроушкодження пропускали тренування Віталій Миколенко та Віктор Коваленко. В обох є незначні пошкодження привідного м’язу. Віталій, який відчув дискомфорт на 80-й хвилині матчу за Евертон, але все ж дограв до кінця, сьогодні кілька разів обійшов поле з м’ячем, а потім спостерігав за роботою партнерів разом із масажистами та лікарями.

Віктор Коваленко теж відчув біль у нозі під час гри за клуб, а вчора в нього поїхала нога під час тренування у збірній — це заняття півзахисник не завершив. Відтак сьогодні Коваленко залишився в готелі. Завтра йому буде зроблено МРТ, що дозволить визначити ступінь ушкодження. Хай там як, і Миколенко, і Коваленко не зможуть зіграти завтра, але розраховують відновитися до наступного поєдинку", — йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.