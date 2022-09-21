Ліга націй

Олександр Петраков залучив до складу 23 виконавців.

Збірна України перебуває в передчутті відповідального гостьового матчу проти Шотландії в рамках першого туру Ліги націй УЄФА.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Олександром Петраковим оголосили перелік із 23 виконавців, які матимуть можливість вийти на поле Гемпден Парк.

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Анатолій Трубін (Шахтар), 12. Андрій Лунін (Реал Мадрид), 23. Дмитро Різник (Ворскла);

Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (усі — Шахтар), 13. Тарас Качараба (Славія Прага), 16. Віталій Миколенко (Евертон), 18. Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ);

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 15. Віктор Циганков (обидва — Динамо Київ), 6. Тарас Степаненко, 10. Михайло Мудрик, 20. Олександр Зубков (усі — Шахтар), 7. Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), 8. Руслан Маліновський (Аталанта), 14. Данило Ігнатенко (Бордо), 17. Олександр Піхальонок (Дніпро-1), 19. Віктор Коваленко (Спеція);

Нападники: 9. Роман Яремчук (Брюгге), 11. Артем Довбик (Дніпро-1).

Зазначимо, що до заявки не потрапили голкіпер Євген Волинець (Колос), який не має британської візи, а також дискваліфікований центральний захисник Ілля Забарний (Динамо Київ).

Матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня, о 21:45.