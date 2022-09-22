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Getty Images
22 вересня 2022, 00:43
Збірна України зазнала несподіваної поразки у перенесеному матчі першого туру Ліги націй проти Шотландії.
У футболістів збірної Шотландії багато що вдавалось, натомість гравці української збірної створили замало моментів.
Голами у цій зустрічі відзначились Макгінн на 71 хвилині та двічі Дайкс. До вашої уваги відео забити голів та найкращих моментів матчу:
Шотландія — Україна 3:0
Голи: Макгінн, 71, Дайкс, 80, 87
Шотландія: Гордон — Паттерсон (Гікі, 26), Мактоміней, Генрі, Маккена, Тірні (Тейлор, 85) — С. Армстронг (Фрейзер, 76), Макгінн, Макгрегор, Крісті (Маклін, 85) — Адамс (Дайкс, 77).
Україна: Трубін — Караваєв, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Сидорчук, 46) — Ярмоленко (Циганков, 68), Піхальонок (Зубков, 83), Маліновський, Мудрик (Ігнатенко, 83) — Довбик (Яремчук, 67).
Попередження: Степаненко, Бондар, Яремчук, Маліновський.