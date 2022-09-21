Ліга націй

Збірна України не витримала тиску з боку Шотландії

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, підбиває підсумки матчу Шотландія — Україна, у якому команда Олександра Петракова так і не змогла віднайти своєї гри.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шотландія — Україна 3:0

Голи: Макгінн, 71, Дайкс, 80, 87



Шотландія: Гордон — Паттерсон (Гікі, 26), Мактоміней, Генрі, Маккена, Тірні (Тейлор, 85) — С. Армстронг (Фрейзер, 76), Макгінн, Макгрегор, Крісті (Маклін, 85) — Адамс (Дайкс, 77).



Україна: Трубін — Караваєв, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Сидорчук, 46) — Ярмоленко (Циганков, 68), Піхальонок (Зубков, 83), Маліновський, Мудрик (Ігнатенко, 83) — Довбик (Яремчук, 67).



Попередження: Степаненко, Бондар, Яремчук, Маліновський