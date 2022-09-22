Ліга націй

Форвард Барселони розповів про досвід виступів у збірній Франції.

Напередодні домашнього протистояння проти збірної Австрії в рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА нападник каталонської Барселони та національної команди Франції Усман Дембеле, якому пророкують місце в стартовому складі в прийдешній зустрічі, розповів про власні враження від гри поруч з одним із найкращих футболістів світу — Кіліаном Мбаппе.

"Я хотів би, щоб ми трохи більше грали разом із Мбаппе. У полі ми дуже, дуже добре ладнаємо. Я знаю його сильні якості, він знає мої.

Скільки ми зіграли разом за цей час, 4-5 ігор? І всі вони пройшли дуже добре. Мені особливо запам’ятались матчі проти Англії чи Італії перед чемпіонатом світу.

Я хочу робити все, щоб працювати, бути в стартовому складі збірної", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що матч Франція — Австрія відбудеться 22 вересня, о 21:45.