Ліга націй

Капітан Бельгії чесно висловився перед прийдешньою грою.

Збірна Бельгії в рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА на своєму полі прийматиме Уельс.

Для "Червоних дияволів" це буде вже дев’ята зустріч проти цього суперника з вересня 2012 року, тоді як чотири з них були зіграні на відтинку тривалістю в останні 18 місяців.

Ця регулярність проведення матчів проти валлійської збірної добряче дратує капітана команди Роберто Мартінеса Кевіна де Брюйне, який розповів про це в своєму передматчевому інтерв’ю.

"Думаю, половину моєї міжнародної кар'єри я провів за матчами проти Уельсу. Я не знаю чому так виходить. Це вже трохи набридає, якщо чесно. Мені здається, я грав проти них 12 разів, і це завжди були одні й ті самі команди.

Я не думаю, що ці матчі в Лізі націй будуть мати настільки велике значення. Ми граємо фактично одним складом уже багато років, тому ми просто намагатимемось завершити ці дві гри якомога краще і готуватись до чемпіонату світу", — заявив бельгійський виконавець.

Нагадаємо, що матч Бельгія — Уельс відбудеться 22 вересня, о 21:45.