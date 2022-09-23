Ліга націй

Пропонуємо вашій увазі анонс матчу Ліги націй.

Збірна Італії у рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй прийме на своєму полі збірну Англії.

Італія — ​​Англія

П'ятниця, 23 вересня, 21:45. Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Головний арбітр зустрічі – Хесус Хіль Мансано.

Збірна Італії підходить до звітного поєдинку на третій сходинці турнірної таблиці квартету з п'ятьма набраними балами. Раніше команда Роберто Манчіні зіграла внічию з рахунком 1:1 проти Німеччини, а також поступилася німцям — 2:5. Крім того, був нічийний результат без забитих голів у матчі проти Англії. Єдиної перемоги італійці удостоїлися у грі проти Угорщини – 2:1.

Італійцям після провальної кваліфікації до чемпіонату світу-2022 потрібно реабілітуватись перед своїми фанатами. Ситуація у групі досить заплутана, а тому Італії треба перемагати у двох іграх, щоб впевнено претендувати на перше місце у групі.

Збірна Англії, у свою чергу, перебуває у значно поганішому становищі. Після чотирьох матчів англійці набрали лише два бали. Команда Саутгейта двічі програла Угорщині – спочатку з мінімальним рахунком, а після ганебно – 0:4.

Також було два нічийні результати — проти Італії та Німеччини. Особливої ​​уваги вартий вибір складу тренерським штабом англійців, адже Рашфорд та Санчо виклик у команду не отримали, незважаючи на гарний рівень гри, тоді як Шоу та Магуайр – у заявці.

Зазначимо, що в останніх п'яти матчах між командами було зафіксовано три нічийні результати, а також дві перемоги Італії. Зважаючи на це, в успіх збірної Англії віриться ще менше. Але боротися англійцям потрібно, адже вибути в нижчий дивізіон буде великим провалом.

Орієнтовні склади:

Італія: Доннарумма — Бонуччі, Ачербі, Бастоні — Ді Лоренцо, Тоналі, Жоржіньо, Барелла, Емерсон — Скамакка, Іммобіле

Англія: Рамсдейл — Стоунз, Даєр, Магуайр — Джеймс, Райс, Беллінгем, Чілвелл — Стерлінг, Кейн, Фоден

Не зіграють: Верратті, Пеллегріні, Політано — Філліпс, Пікфорд

Під питанням: Уокер, Хендерсон