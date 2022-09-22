Ліга націй

Збірна України прибула до Єревана.

Національна збірна України прибула до Вірменії, де їх зустріли шанувальники. Майже всі прийшли із прапорами України.

Головний тренер Олександр Петраков поговорив із уболівальниками, запитавши їх "ніхто не ображає тут?", на що вони відповіли, що "самі можуть образити". Загалом відбувся цікавий діалог між тренером та вболівальниками, Петраков люб'язно поговорив з усіма.

В один голос усі вболівальники сказали, що, безумовно, прийдуть на матч і будуть на своїй фан-зоні.

Щойно "синьо-жовті" приїхали на тренування, на них чекали несподівані погодні метаморфози. Після денної спеки (28 градусів) раптово піднявся сильний вітер і дощ почав лити, наче з відра. Місцеві кажуть, що такої зливи в Єревані не було вже три місяці.

Відтак відновлювальне заняття українці провели під холодним природним душем, який після тривалого перельоту та болісної поразки мав би змити рештки втоми та смутку.

Матч Україна — Вірменія відбудиться 24 вересня о 16:00 за київським часом.