Ліга націй

Українські арбітрині розсудять поєдинок між Сан-Марино та Естонією.

У поєдинку шостого туру Ліги націй дивізіону D другої групи збірна Сан-Марино прийме на своєму полі національну команду Естонії.

Як повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, це протистояння розсудить українська бригада арбітрів, на чолі якої буде Катерина Монзуль.

На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.

Нагадаємо, матч Сан-Марино — Естонія відбудеться 26 вересня в Серравалле. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.