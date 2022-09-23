Ліга націй

Найімовірніше, що українська команда не зіграє спаринг зі збірною Ірану.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков розповів про те, чи планується тренувальний збір у жовто-синіх на листопад цього року.

"Я не знаю, чи зіграємо ми у листопаді з Іраном. Це вирішую не я, це вирішує керівництво УАФ. Я просив усі клуби ще у серпні, коли їздив по клубах, щоби вони дозволили нам зіграти у листопаді 2 гри — 16 чи 17 і 20.

Спочатку всі погодилися, а потім відповіли відмовою, так що збірна збиратися у листопаді не буде. Наступний збір буде вже у березні 2023 року. Як і хто буде — ніхто не знає", — сказав Петраков під час прес-конференції перед матчем против Вірменії.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе проти Вірменії в рамках Ліги націй дивізіону B. Поєдинок відбудеться 24 вересня о 16:00 за київським часом.