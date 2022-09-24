Ліга націй

Дивіться огляд гри Ліги націй на Football.ua.

Група А3 в третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА подарувала нам одразу кілька гучних сенсацій, і п’ятий тур у цьому плані жодним чином не став виключенням.

Збірна Угорщини на полі Німеччини здобула мінімальну перемогу за рахунок голу Адама Салаї ще на початку першого тайму, що дозволило "чарівним мадярам" упритул наблизитись до виходу до стадії плей-оф цього турніру.

Огляд матчу:

Німеччина — Угорщина 0:1

Гол: Ад. Салай, 17

Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Рюдігер, Зюле, Раум — Гюндоган (Мусіала, 69), Хофманн, Мюллер (Нмеча, 85) — Гнабрі (Керер, 46), Вернер (Гаверц, 70), Сане.

Угорщина: Гулачі — Фіола, Орбан, Ланг, Ат. Салаї, Керкез — Газдаг (Кляйнгайслер, 67), Нодь (Стайлс, 78) — Собослаї, Шафер, Ад. Салаї (Адам, 67).

Попередження: Кімміх, Рюдігер — Салаї.

Джерело: MEGOGO.