Ліга націй

УАФ оголосила перелік готових до гри виконавців.

Збірна України перебуває в передчутті відповідального гостьового матчу проти Вірменії в рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Олександром Петраковим оголосили перелік із 23 виконавців, які матимуть можливість вийти на поле Республіканського стадіону ім. В. Саркісяна у місті Єреван.

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Євген Волинець (Колос), 12. Андрій Лунін (Реал Мадрид), 23. Дмитро Різник (Ворскла);

Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (усі — Шахтар), 13. Ілля Забарний, 18. Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ), 16. Віталій Миколенко (Евертон), 19. Тарас Качараба (Славія Прага);

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 15. Віктор Циганков (обидва — Динамо Київ), 6. Тарас Степаненко, 10. Михайло Мудрик, 20. Олександр Зубков (усі — Шахтар), 7. Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), 8. Руслан Маліновський (Аталанта), 14. Данило Ігнатенко (Бордо), 17. Олександр Піхальонок (Дніпро-1);

Нападники: 9. Роман Яремчук (Брюгге), 11. Артем Довбик (Дніпро-1).

Зазначимо, що до заявки не потрапив півзахисник Едуард Сарапій (Дніпро-1).

Матч Вірменія — Україна відбудеться 24 вересня, о 16:00.