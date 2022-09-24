25-річний футболіст пропустив тренування у п'ятницю.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
24 вересня 2022, 11:28
Усман Дембеле може пропустити наступний матч збірної Франції, повідомляє L'Equipe.
25-річний вінгер пропустив п'ятничне тренування через травму литкового м'яза, отриманого в розташуванні Барселони. Його участь у матчі проти збірної Данії не виключена, але ставиться під сумнів.
Нагадаємо, що у грі проти Австрії (2:0) Дембеле провів на полі 11 хвилин.
Матч між збірними Данії та Франції у шостому турі Ліги націй відбудеться завтра, 25 вересня, о 21:45.