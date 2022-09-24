Ліга націй

Стало відомо, який комплект ми побачимо на полі.

Збірна України у рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй зіграє проти Вірменії на виїзді.

Футболісти національної команди проведуть матч у жовтій формі.

"На сьогоднішній нараді за участі представників команд і офіційних осіб матчу було визначено, що збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Вірмени проведуть зустріч у червоній формі", — йдеться на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе проти Вірменії в рамках Ліги націй дивізіону B. Поєдинок відбудеться о 16:00 за київським часом.