35-річний футболіст задоволений своєю національною командою.
ЛЕОНАРДО БОНУЧЧІ, GETTY IMAGES
24 вересня 2022, 13:38
Леонардо Бонуччі вважає, що збірна Італії (1:0) чудово зіграла у матчі Ліги націй проти Англії.
"Підтримка наших уболівальників мала вирішальне значення. Вони просили, щоб ми показали гордість і мужність, зіграли з душею, і ми виклалися на поле, створивши більше моментів, ніж Англія. Граючи таким чином, ми можемо продовжувати зростати.
Ми почали добре, потім оборонялися надто глибоко. Але ми контролювали гру і лише в останній частині матчу трохи ризикували.
Потрібно працювати над цим і грати компактніше, але сьогодні команда заслуговує на оплески, я думаю", — наводить слова Бонуччі офіційний сайт УЄФА.