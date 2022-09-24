Ліга націй

35-річний футболіст задоволений своєю національною командою.

Леонардо Бонуччі вважає, що збірна Італії (1:0) чудово зіграла у матчі Ліги націй проти Англії.

"Підтримка наших уболівальників мала вирішальне значення. Вони просили, щоб ми показали гордість і мужність, зіграли з душею, і ми виклалися на поле, створивши більше моментів, ніж Англія. Граючи таким чином, ми можемо продовжувати зростати.

Ми почали добре, потім оборонялися надто глибоко. Але ми контролювали гру і лише в останній частині матчу трохи ризикували.

Потрібно працювати над цим і грати компактніше, але сьогодні команда заслуговує на оплески, я думаю", — наводить слова Бонуччі офіційний сайт УЄФА.