Ліга націй

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Напередодні Ліга націй УЄФА подарувала нам чергову сенсацію, коли збірна Англії остаточно позбулась сподівань на те, аби продовжувати виступи в дивізіоні A.

"Три леви" поступились із мінімальним рахунком у гостьовому матчі проти Італії, маючи при цьому невелику перевагу за статистичними показниками.

Вирішальний гол посеред другого тайму забив Джакомо Распадорі, після чого команда Роберто Манчіні довела поєдинок до переможного завершення.

Огляд матчу:

Італія — ​​Англія 1:0

Гол: Распадорі, 68

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, Толої, Ачербі, Дімарко (Фраттезі, 89) — Жоржиньйо (Емерсон, 89), Крістанте, Барелла (Побега, 63) — Скамакка (Ньонто, 63), Распадорі (Габб’ядіні, 81).

Англія: Поуп — Джеймс, Вокер (Шоу, 72), Магвайр, Даєр, Сака (Гріліш, 72) — Райс, Беллінгем — Фоден, Кейн, Стерлінг.

Попередження: Бонуччі, ді Лоренцо — Гріліш.

Джерело: MEGOGO.