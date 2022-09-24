Ліга націй

Керманич збірної Швейцарії прокоментував матч проти Іспанії.

Збірна Швейцарії в рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА проводитиме гостьовий матч проти Іспанії у сподіваннях зберегти шанси на продовження боротьби за право виступати в дивізіоні A.

Іспанія — Швейцарія. Напередодні

Головний тренер "наті" Мурат Якін розповів про власні очікування перед прийдешньою зустріччю.

"Ми будемо тиснути на Іспанію, як це було в другому таймі в Женеві. Це має бути нашою відправною точкою. Будемо грати в тому ж місті, де ми проводили останню гру проти них, у якій, чесно кажучи, я вважаю, ми заслуговували отримати принаймні бал проти однієї з найкращих команд світу.

Ми знаємо, що на нас чекає завтра. Попередня гра проти Іспанії була в нашому виконанні була не найкращою, і крім того, нам не вистачало важливих гравців. Минуло три місяці, і тепер усе по-іншому. Для мене всі гравці є доступними та перебувають у чудовій формі.

Ми покладаємось на себе, щоб продовжити виступ у дивізіоні А Ліги націй", — заявив швейцарський фахівець.

Нагадаємо, що матч Іспанія — Швейцарія відбудеться 24 вересня, о 21:45.