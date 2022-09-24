Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Вірменія та Україна.

У п'ятому турі Ліги націй УЄФА збірна України зіграє в гостях у Вірменії.

Хоакін Капаррос, у порівнянні з матчем проти Шотландії (1:4), вирішив використати з перших хвилин Мкояна, Чалишира та Маргаряна в лінії захисту, тоді як до центру поля відправився Бічахчян, а в нападі зіграє Лукас Селараян.

Олександр Петраков, на тлі поразки від "кельтів" (0:3), залучив до стартового складу повністю інших виконавців. Андрій Лунін зіграє у воротах, Забарний, Кривцов та Качараба складуть трійку в захисті, тоді як Тимчик та Миколенко зіграють на флангах, а між ними розташуються Сидорчук та Ігнатенко. Яремчук очолить атаку, а обабіч нього будуть грати Циганков та Зубков.

Вірменія: Юрченко — Дашян, Амбарцумян, Мкоян, Чалишир, Маргарян — Бічахчян, Григорян, Байрамян — Барсегян, Селараян.

Запасні: Бучнєв, Бегларян, Ст. Мкртчян, Восканян, Монрой, Мурадян, Серобян, Галстян, Арутюнян, Акопян, Шагоян, Сер. Мкртчян.



Україна: Лунін — Забарний, Кривцов, Качараба — Тимчик, Сидорчук, Ігнатенко, Миколенко — Циганков, Яремчук, Зубков.

Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайліченко, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Довбик, Піхальонок, Караваєв, Матвієнко.



Гра Вірменія — Україна почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.