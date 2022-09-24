Ліга націй

Громадяни РФ не могли придбати квитки у касах Єревана на минулий поєдинок Ліги націй.

У рамках п'ятого туру Ліги націй дивізіону B національна збірна України в гостях здобула розгромну перемогу над Вірменією, відправивши у ворота суперника п'ять м'ячів.

Як повідомив журналіст Ендрю Тодос під час прямого ефіру на YouTube-каналі ВЗБІРНА, двері Республіканського стадіону імені Вазгена Саркісяна в Єревані, на якому відбувся матч, були від самого початку зачинені для громадян РФ.

За інформацією джерела, людям із російськими паспортами квитки на минулий матч Вірменії та України у касах стадіону не продавалися.