Ліга націй

Football.ua пропонує обрати MVP переможного поєдинку.

У рамках поєдинку Ліги націй збірна України у Єревані знищила збірну Вірменії із рахунком 5:0.

Голами у цій зустрічі відзначились Олександр Тимчик, Олександр Зубков, Данило Ігнатенко та двічі Артем Довбик.

Пропонує проголосувати за найкращого гравця у складі збірної України у цьому матчі:

Нагадаємо, що у цьому матчі свої дебютні голи за збірну України забили Данило Ігнатенко та Олександр Тимчик.