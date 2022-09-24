Football.ua пропонує обрати MVP переможного поєдинку.
Збірна України, УАФ, Фото Грігора Грігоряна
24 вересня 2022, 18:22
У рамках поєдинку Ліги націй збірна України у Єревані знищила збірну Вірменії із рахунком 5:0.
Голами у цій зустрічі відзначились Олександр Тимчик, Олександр Зубков, Данило Ігнатенко та двічі Артем Довбик.
Пропонує проголосувати за найкращого гравця у складі збірної України у цьому матчі:
Нагадаємо, що у цьому матчі свої дебютні голи за збірну України забили Данило Ігнатенко та Олександр Тимчик.