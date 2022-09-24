Ліга націй

25-річний українець відзначився результативним ударом у ворота збірної Вірменії.

У матчі п'ятого туру Ліги націй збірна України розгромила національну команду Вірменії із рахунком 5:0.

На 81 хвилині рахунок у матчі став 4:0 на користь команди Олександра Петракова. Олександр Піхальонок пропустив пас Артема Довбика з правого флангу, а Данило Ігнатенко вгатив у протилежний кут.

Для Ігнатенка, який виступає на клубному рівні за французький Бордо, це був дебютний гол у складі збірної України.

Раніше своїм дебютним голом у національній команді відзначився Олександр Тимчик.