25-річний українець відзначився результативним ударом у ворота збірної Вірменії.
Данило Ігнатенко, СК Дніпро-1
24 вересня 2022, 17:52
У матчі п'ятого туру Ліги націй збірна України розгромила національну команду Вірменії із рахунком 5:0.
На 81 хвилині рахунок у матчі став 4:0 на користь команди Олександра Петракова. Олександр Піхальонок пропустив пас Артема Довбика з правого флангу, а Данило Ігнатенко вгатив у протилежний кут.
Для Ігнатенка, який виступає на клубному рівні за французький Бордо, це був дебютний гол у складі збірної України.
Раніше своїм дебютним голом у національній команді відзначився Олександр Тимчик.