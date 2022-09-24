Підопічні Олександра Петракова проведуть надважливий поєдинок.
Україна — Шотландія, Getty Images
24 вересня 2022, 19:55
У рамках заключного, шостого раунду Ліги націй, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться зі збірною Шотландії.
Цей поєдинок буде надважливим для команди Олександра Петракова, адже від нього залежить промоушен у лігу А.
Про розклади перед матчем ми розповіли окремо. Пропонуємо вам спрогнозувати, як закінчиться гра між Україною та Шотландією.
Нагадаємо, що поєдинок Україна — Шотландія пройде у Польщі на стадіоні МКС Краковія 27 вересня. Початок матчу — о 21:45 за київським часом.