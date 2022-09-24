Ліга націй

Підопічні Олександра Петракова проведуть надважливий поєдинок.

У рамках заключного, шостого раунду Ліги націй, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться зі збірною Шотландії.

Цей поєдинок буде надважливим для команди Олександра Петракова, адже від нього залежить промоушен у лігу А.

Про розклади перед матчем ми розповіли окремо. Пропонуємо вам спрогнозувати, як закінчиться гра між Україною та Шотландією.

Нагадаємо, що поєдинок Україна — Шотландія пройде у Польщі на стадіоні МКС Краковія 27 вересня. Початок матчу — о 21:45 за київським часом.