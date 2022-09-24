Ліга націй

До вашої уваги розклади у першій групі дивізіону B, в якій українці боротимуться із Шотландією за перше місце та підвищення у класі.

У рамках п'ятого туру Ліги націй дивізіону B національна збірна України в гостях здобула розгромну перемогу над Вірменією, відправивши у ворота суперника п'ять м'ячів та як мінімум тимчасово повернувшись на першу сходинку у своєму квартеті.

Але розслаблятися підопічним Олександра Петракова ще зарано!

По-перше, сьогодні ввечері Шотландія ще має зіграти свій матч проти Ірландії. По-друге, у шотландців наразі лише одне очко відставання від лідируючої збірної України при одному матчі в запасі.

На кону стоїть вихід до елітного дивізону Ліги націй, звідки в минулому розіграші турніру наша команда дуже прикро вилетіла через ту саму "кантонську" технічну поразку від Швейцарії. Очевидно, що незважаючи на те, як сьогодні зіграють шотландці з ірландцями, доля першого місця в цій групі вже точно визначатиметься в останньому турі, а саме у очному протистоянні України та Шотландії 27 вересня.

У питанні повернення до еліти Ліги націй ситуація досить проста та зрозуміла – все залежить від підопічних Петракова. Але згадуючи досвід останнього ЄВРО, давайте таки розглянемо всі можливі варіанти, за яких Україна гарантує собі повернення до дивізіону А.

1. Україна має перемогти Шотландію в останньому матчі, якщо команда Кларка сьогодні здолає Ірландію

Найбанальніше та найзрозуміліше — розраховувати на свої сили, хоча остання поразка від Шотландії, як би цього не хотілося, але змушує засумніватися в тому, що нашій команді точно вдасться взяти негайний реванш.

Напевно, багато українських вболівальників погодяться, що недавній матч на Хемпден Парк можна сміливо назвати одним із найгірших у виконанні збірної України за останній рік так точно. У вівторок ми маємо побачити зовсім іншу команду Петракова, якщо хочемо перемогти.

А у разі перемоги "жовто-синім" буде абсолютно неважливо, як сьогодні зіграють шотландці проти ірландців. Навіть якщо підопічні Стіва Кларка сьогодні переможуть, то ця потенційна перемога коштуватиме нічого в разі поразки від України у вирішальному поєдинку.

2. Що потрібно Україні, якщо Шотландія зіграє внічию з Ірландією?

Зрозуміло, що у разі нічиєї з ірландцями збірна Шотландії зрівняється за кількістю очок з Україною. Тут головне питання: чи влаштує "жовто-синіх" нічия з головним конкурентом в останньому турі.

Щоб у цьому розібратися, відкриваємо пункт 15.01 регламенту проведення Ліги націй УЄФА і бачимо наступне: при рівній кількості очок після завершення групового еатпу насамперед враховуються особисті зустрічі, а вже потім різниця забитих та пропущених та інші аспекти.

А щодо особистих зустрічей, як ми пам'ятаємо, Шотландія кілька днів тому здобула над Україною розгромну перемогу з рахунком 3:0. Висновок: команді Петракова треба перемагати в останньому турі навіть якщо шотландці оступляться сьогодні з ірландцями та зіграють унічию.

3. Що якщо Ірландія переграє Шотландію?

Тільки у разі сьогоднішньої поразки підопічних Стіва Кларка від Ірландії нашим козакам можна буде трохи розслабитись, адже в останньому турі їх влаштує і нічия з Шотландією, щоб фінішувати на першому місці у групі та повернутися до еліти Ліги націй.

Але ми, звичайно, зі свого боку сподіватимемося лише на перемогу нашої збірної в будь-якому випадку.

Короткий підсумок

1. Якщо Шотландія переможе Ірландію, то Україну влаштовує лише перемога в останньому турі.

2. Якщо Шотландія зіграє внічию з Ірландією, Україні все одно потрібно перемагати шотландців в останньому турі через показник особистих зустрічей не на нашу користь.

3. Якщо Шотландія зазнає поразки від Ірландії, то Україні буде достатньо нічиєї в останньому турі для гарантованого першого місця в групі та підвищення до дивізіону А.