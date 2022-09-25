Ліга націй

Football.ua анонсує поєдинок елітного дивізіону Ліги націй.

У рамках шостого туру Ліги націй дивізіону А збірна Нідерландів зустрінеться в очному протистоянні з Бельгією, за підсумками якого визначиться остаточний лідер квартету A4.

НЕДІЛЯ, 25 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ЙОГАН КРОЙФ АРЕНА, АМСТЕРДАМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Думаю ви погодитеся і будете непроти, якщо ми з впевненістю назвемо цей матч найцікавішим і найголовнішим цієї неділі. Конкретно до останнього туру збірна Нідерландів підходить в більш кращому положенні. Наразі команда з "країни тюльпанів" поки не знає поразок у нинішньому розіграші Ліги націй, тому закономірно є лідером свого квартету. Єдина втрата очок "помаранчевих" припала на зустріч із Польщею (2:2), тоді як свого головного конкурента за перше місце та за сумісництвом майбутнього суперника колектив Луї ван Гала несподівано розгромив у першому турі з рахунком 4:1.

Якщо про Бельгію ми говоримо як про команду, на яку ось-ось чекатиме хвороблива зміна поколінь, то збірна Нідерландів представляє собою такий собі "мікс" із досвідчених футболістів і молодих талантів, які є досить серйозною футбольною силою з привабливим атакуючим футболом. Найкраще це підтверджує звичайна статистика останніх матчів: цікаво, що остання поразка Нідерландів припала аж на літо 2021 року, коли "помаранчеві" вилетіли з ЄВРО-2020 від Чехії на стадії 1/8 фіналу. Після цього команда продемонструвала неймовірну серію без поразок із 14 матчів, десять з яких – перемоги.

Правду кажучи, у цієї зустрічі гарна вивіска, але по факту в боротьбі за перше місце у Бельгії шансів не так і багато. По-перше, Нідерланди лідирують у групі з перевагою над бельгійцями у три очки. По-друге, щоб усунути "помаранчевих" з першого місця, Кевіну де Брюйне та його "червоним дияволам" доведеться здійснити якщо не футбольний подвиг, то щось трохи віддалене від реальності.

Через розгромну поразку в першому турі збірній Бельгії тепер потрібно обігравати Нідерланди з перевагою в три м'ячі та більше, оскільки саме фактор особистих зустрічей є першочерговим у Лізі націй при розподілі місць у разі рівної кількості очок у двох команд. Так, можна згадати заїжджену до дірок канонічну фраза: "У футболі можливо все". Так і є, але тут питання в тому, наскільки часто це "все" у футболі відбувається? Востаннє збірна Нідерландів зазнавала поразки з відставанням мінімум у три м'ячі аж у серпні 2017 року, коли у відбірному циклі чемпіонату світу "помаранчеві" розгромно поступилися Франції з рахунком 0:4. Сьогодні ж ми чекаємо на відкриту гру і багато голів, адже нідерландська збірна хоч і йде вже більше року без поразок та відрізняється своєю нестримною атакою, але пропускати голи "помаранчеві" вмієть і досить регулярно це практикують.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Луї ван Гала. Так, на перемогу Нідерландів пропонується коефіцієнт 2,35, тоді як потенційний успіх Бельгії оцінюється показником 3,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Нідерланди: Пасвер — де Лігт, ван Дейк, Аке — Думфріс, Клаасен, де Рон, Тейлор, Блінд — Бергвейн, Гакпо

Бельгія: Куртуа — Алдервейрельд, Вертонген, Теате — Кастань, Вітсель, Тілеманс, Карраско — Е. Азар, де Брюйне — Батшуаї

КОРОТКО ПРО РОЗКЛАДИ В ГРУПІ ПЕРЕД ОСТАННІМ ТУРОМ

- Нідерланди вийдуть у фінальну стадію з першого місця, якщо не програють Бельгії із різницею у три м'ячі та більше.

- Бельгія стане першою у разі перемоги над Нідерландами з різницею у три м'ячі та більше.

- Польща вилетить до Ліги В у разі поразки від Уельсу.

- Уельс вилетить до Ліги В, якщо не зможе перемогти Польщу.

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прогноз 4:2

Микита Євтушенко, Football.ua